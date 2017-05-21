وصفها بالاختطاف البشع.. «التميمي» يروي تفاصيل مثيرة حول اختفاء الطالبة «طيبة»

تواصل – سامي الثبيتي:

وصف محمد آل جاسم التميمي ابن عم الطفلة طيبة، والتي أُعلن عن العثور عليها عصر اليوم، أن ماحدث لها هو عملية اختطاف بشع، مشيرًا إلى أنها لم تشرب الماء سوى مرة واحدة منذ يوم الأربعاء، بعد أن اختفت من أمام مدرستها بحي النهضة في الرياض.

وقال التميمي في تغريدات متتابعة له عبر حسابه بموقع “تويتر”: “‫نبشركم الحمد لله طيبه بخير وأبيها بخير وأمها بخير والكل يدعو لكم، ماقصرتوا كنتم انتم السبب بعد الله لإيجادها”.

وأضاف: ‏تفاصيل العثور عليها ستكون عندكم في الوقت المناسب، لوجود حلقة لم تكتمل، والتصريحات الآن بكل شيء، يفقد الحلقة ويعطل عمل المباحث الجنائية.

وتابع: ‏لكم الحق في معرفة الحادث فأنتم من صنع إيجادها بعد الله بتفاعلكم ودعاؤكم، فلكم منا كل الشكر والدعاء والمحبة، وأردف: ‏ما يمكن قوله ‘‘إن العملية كانت اختطاف بشع‘‘، فقد ‏جلست البنت في مكان غامض لم تشرب الماء إلا مرة خلال الأربع أيام”.

وكان التميمي، قد أعلن في وقت سابق اليوم عن العثور على الطفلة طيبة عصر اليوم، وأنها بحالة جيدة ولله الحمد، وقال عبر حسابه على ‘‘تويتر‘‘ ‘‘إن طيبة تقف أمامي عيوني الآن‘‘.

يذكر أن “آل جاسم” قد صرح بعد اختفائها أن الطالبة “طيبة” تبلغ من العمر 15 عاماً، وترتدي مريول المدرسة وعباءة، وكانت ترتدي “شوز طيبة” يوم فقدها عثر عليه أمام بابالمدرسة، وأضاف أن اختفاء ابنته أصابه بصدمة ترتب عليها نزيف من أنفه وأذنه.

وتابع وقتها قائلا :“أنهم بحثوا عنها في جميع المواقع المحتمل ترددها عليها في منازل صديقاتها وبيوت الأقارب والمدرسة والباص الذي تستقله من المدرسة للمنزل‘‘.

كما دشن مغردون تضامنا معها، هشتاق #المفقودة_طيبة_محمود_آل_جاسم، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، شهد تفاعل كبير من المغردين وتعاطف مع أسرة الطالبة،ومطالبات بتكثيف عمليات البحث عنها على كافة المستويات.