ماليزيا.. الناجون من «الروهنجيا» يزورون مقابر ضحايا «الاتجار بالبشر» (صور)

تواصل – وكالات:

تجمع نحو 300 شخص من أبناء الروهنجيا المسلمين، أمس الأحد، بالقرب من قرية كيبالا بيندانج في شمال ماليزيا لزيارة إحدى مقابر الروهنجيا التي دفن فيها العديد من اللاجئين الروهنجيا، بعد اكتشاف جثثهم في إقليم برليس قبل نحو عامين.

وتوافد هؤلاء الأشخاص من بينانج وسونجاي بيتاني وأدوا الصلاة على الضحايا الذين تم الكشف عن قبورهم في 28 موقعاً لمعسكرات الاتجار بالبشر، بالقرب من وانج كيليان في إقليم بيرليس الواقعة على الحدود الماليزية التايلاندية.

وشارك في تنظيم الحدث المجلس الاسْتشَاري الماليزي للمنظمات الإسلامية (مابيم) وحملة حقوقية ماليزية، فيما حث رئيس مجلس (مابيم) عزمي عبدالحميد السلطات على بث اليقظة في التعامل مع قضايا الاتجار بالبشر.