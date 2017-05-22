 «دعوي جنوب مكة» يطلق حملة «مصباح الهدى» لدعم مشاريعه وبرامجه | صحيفة تواصل الالكترونية

«دعوي جنوب مكة» يطلق حملة «مصباح الهدى» لدعم مشاريعه وبرامجه

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«دعوي جنوب مكة» يطلق حملة «مصباح الهدى» لدعم مشاريعه وبرامجه

تواصل – مكة المكرمة:

دشن المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في قرى جنوب مكة “رحمة”، حملة تحت عنوان: “مصباح الهدى”؛ لتعريف المجتمع ببرامج المكتب والمساهمة في تغطية مشاريعه.

وَقَالَ المدير التنفيذي للمكتب، سلطان الزهراني لـ”تواصل”، ‘‘إن الحملة تهدف إلى تعريف المجتمع ببرامج وأنشطة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في قرى جنوب مكة، والمساهمة في تغطية مشاريع المكتب بطريقة تفاعلية، وبتصريح من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد‘‘.

وأَضَافَ “الزهراني”، أن المكتب تتنوع برامجه ومناشطه، ومنها: “زدني علماً – القوافل الدعوية – (تذكرة) لتوعية الجاليات – (غِرَاس) لتنمية الشباب – شبابي أحلى – المركز الإعلامي لدعاة مكة المكرمة – الرياحين النسائي – منارات”، مُشِيرَاً إلى أن قيمة المساهمة في إضاءة المصباح بلغت ٧٨ ريالاً للسهم الواحد، ويطمح “المكتب” للوصول إلى 20.000 سهم لإضاءة المصابيح الأربعة كاملة.

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