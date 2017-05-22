مجلس تصفية «تركة الراجحي»: 950 مليون ريال قيمة بيع كامل «مخطط القدس» بالرياض 

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أعلن مجلس تصفية عقارات تركة صالح الراجحي، انتهاؤه من بيع المساحة الإجمالية لمخطط القدس، والذي تبلغ مساحته 707.946 مترا مربعا، والواقع على طريق عبدالرحمن الغافقي، امتداد طريق العروبة، في مدنية الرياض.

وقال المجلس، عبر صفحته بموقع “تويتر”: “بحمد الله انتهي مزاد مخطط القدس ببيع كامل المخطط، والذي يضم 563 قطعة تجارية وسكنية، توزعت في 41 بلوك، بارك الله للجميع وشكرا لثقتكم”.

وبلغت القيمة الإجمالية لبيع المخطط 950 مليون ريال، ويضم (476) قطعة أرض سكنية، تتراوح مساحتها من 600 إلى 900 متر مربع، و(87) قطعة أرض تجارية تتراوح مساحتها من 900 إلى 1200 متر مربع.

وقد تم بيع 80% من القطع والبلوكات المطروحة يوم أمس في اليوم الأول للمزاد، بقيم تراوحت من 1700 حتى 3000 ريال للمتر المربع في القطع السكنية وقيم تراوحت من 1900حتى 4000 ريال للمتر المربع في القطع التجارية.