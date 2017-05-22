 جموع المصلين تشيع الشهيد العريف «عسيري» بمحايل (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

جموع المصلين تشيع الشهيد العريف «عسيري» بمحايل (صور)

0
جموع المصلين تشيع الشهيد العريف «عسيري» بمحايل (صور)

تواصل – واس:

شيعت جموع المصلين في محافظة محايل، عقب صلاة عصر اليوم، شهيد الواجب العريف عزيز موسى إبراهيم عسيري، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استُشهد خلال تأديته واجب الدِّفَاع عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.

وتقدم المصلين محافظُ محايل محمد بن سعود أبو نقطة المتحمي، ومُدِيرو الإدارات الحكومية، وأهالي المحافظة، وعدد من الضباط والأفراد، حيث نقل المحافظ تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد، وسمو ولي ولي العهد – حَفِظَهُم اللَّهُ – وتعازي سمو أمير منطقة عسير لذوي الشهيد، سَائِلاً الله تعالى أن يتغمد العريف عسيري بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وعبر ذوو الشهيد مِنْ جَانِبِهِم عن فخرهم باستشهاد ابنهم في ميدان الشرف، وفي سبيل أَدَاء واجبه، سائلين الله تعالى أن يحفظ لِهَذَا الوطن أمنه واستقراره.

شاهد ايضا

«التعليم» تتيح الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر نظام «نور».. غداً

«التعليم» تتيح الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر نظام «نور».. غداً

«الجرَب» يلغي مزاداً علنياً للإبل السائبة في «ظهران الجنوب»

«الجرَب» يلغي مزاداً علنياً للإبل السائبة في «ظهران الجنوب»

ماليزيا.. الناجون من «الروهنجيا» يزورون مقابر ضحايا «الاتجار بالبشر» (صور)

ماليزيا.. الناجون من «الروهنجيا» يزورون مقابر ضحايا «الاتجار بالبشر» (صور)

«إعلان الرياض»: إجماع عربي وإسلامي لمواجهة «إيران».. و34 ألف جندي لدعم العمليات ضد الإرهاب

«إعلان الرياض»: إجماع عربي وإسلامي لمواجهة «إيران».. و34 ألف جندي لدعم العمليات ضد الإرهاب

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>