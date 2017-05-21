 المدينة.. تدشين مركز «ينبع النخل» الصحي بحلته الجديدة (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

المدينة.. تدشين مركز «ينبع النخل» الصحي بحلته الجديدة (صور)

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المدينة.. تدشين مركز «ينبع النخل» الصحي بحلته الجديدة (صور)

تواصل – أحمد الحربي:

دشن محافظ محافظة ينبع المهندس مساعد بن يَحْيَى السليم، صباح اليوم الأحد، بحضور الْمُدِير الْعَام للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة الدكتور عبدالحميد بن عبدالرحمن الصبحي، ومدير قطاع ينبع الصحي عبدالرحمن الميلبي، مركز ينبع النخل للرعاية الصحية الأولية بحلته الجديدة.

واطَّلَعَ محافظ ينبع على التحسينات التي طرأت على المركز من التجهيزات الطبية والصيانة الفنية، والتي ساهمت في اختيار المركز ضمن مسابقة أفضل مركز صحي على مستوى المملكة.

كما قام الدكتور الصبحي، ومدير القطاع الصحي بينبع بجولة تفقدية لمركز النجف الصحي، والاطِّلَاع على وضع المبنى الحالي وسير العمل فيه، كما تم الوقوف على موقع المشروع المتعثر للمركز، وفي ذات السياق تفقد الصبحي مستشفى ينبع العام، واطلع على التحسينات التي طرأت على قسم تنويم الجراحة، وقام بتكريم جميع العاملين الذين ساهموا في تطوير وتحسين الخدمات الصحية بقطاع ينبع الصحي والتي ساهمت في تلبية احتياجات أهالي محافظة ينبع من خدمات صحية وعلاجية.

وشكر الدكتور الصبحي، جميع العاملين في القطاع، مُتَمَنِّيَاً لهم التوفيق والمزيد من العطاء في كل ما يخدم المواطنين، سواء في خدمات الرعاية الصحية الأولية والخدمات العلاجية.

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