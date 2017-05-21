 المهنا: إجازة «الشورى» تبدأ في شوال المقبل | صحيفة تواصل الالكترونية

المهنا: إجازة «الشورى» تبدأ في شوال المقبل

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المهنا: إجازة «الشورى» تبدأ في شوال المقبل

تواصل ـ الرياض:

أكد المتحدث باسم مجلس الشورى الدكتور محمد المهنا، أن إجازة المجلس وحسب نظامه، ستبدأ في الـ 23 من يوليو المقبل، إلى 5 سبتمبر، الموافق 29 من شوال القادم إلى 5 ذو الحجة.

وأشار إلى أن رئيس مجلس الشورى أكد، في وقت سابق، على أهمية إنهاء جميع الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس قبل بدء إجازة المجلس السنوية.

وقال المهنا ‘‘إن رئاسة المجلس وأعضائه يحرصون على مواكبة الحراك الاقتصادي والسياسي والتنموي الشامل الذي تعيشه المملكة، مما يستدعي من المجلس مضاعفة الجهود وتكثيف الاجتماعات والجلسات وتكامل التعاون مع الحكومة لإنجاز هذه الأهداف الوطنية العليا، وفقا لصحيفة “الوطن”.

وأفاد المتحدث باسم المجلس، أن نظام الشورى نص على عقد المجلس جلسة عادية كل أسبوعين على الأقل، أي عقد جلستين في الشهر، بينما المجلس يعقد حاليا ست جلسات شهريا على الأقل، مما يؤكد حرص المجلس وأعضائه على إنجاز الموضوعات المحالة إليه بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين، حسب قوله.

 

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