«الجرَب» يلغي مزاداً علنياً للإبل السائبة في «ظهران الجنوب»

تواصل – عسير:

ألغت محافظة ظهران الجنوب، اليوم الأحد، مزاداً علنياً للإبل السائبة؛ بسبب تفشي مرض الجرب بين العشرات منها؛ تَفَادِيَاً للغرامات من جانب وزارة الشؤون البلدية والقروية.

ووجهت المحافظة بتشكيل لجنة عاجلة من عِدَّة جهات حكومية، لوضع آلية لحل مشكلة الإبل السائبة المصابة بمرض الجرب، بعدما أصبح مشهد تواجد الحظائر وسط أحياء المدينة وتركها سائبة طوال اليوم يمثل خطورة على حياة الناس.

وتفاقمت المشكلة إثر تعمد أصحاب الإبل تركها ترعى في الحدائق العامة، وفي جزر المسطحات الخضراء في الشوارع الرئيسية؛ مسببة حوادث مميتة لعابري الطريق الدولي، بِحَسَبِ “الوطن”.