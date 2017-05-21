وزير المالية: المملكة مستمرة في دعمها للأشقاء في الدول العربية والإسلامية

تواصل ـ فريق التحرير:

أكد وزير المالية محمد الجدعان، أن المملكة ستستمر في نهجها في دعم الدول العربية والإسلامية؛ انْطِلاقَاً من رؤية 2030.

وأَوْضَحَ الوزير، في مؤتمر صحفي مشترك مع نائب وزير الاقتصاد ورئيس هيئة الرياضة، على هامش قمة الرياض، خلال إجابته عن سؤال حول دعم المملكة للدول العربية، أن إحدى ركائز رؤية المملكة 2030 أن تكون هي العمق العربي والإسلامي.

وأضاف: ظلت المملكة على هذا النهج لسنوات طويلة، وستستمر في تقديم الدعم والمساعدة للأشقاء والإخوة في الدول العربية والإسلامية وغيرها ممن يحتاج إلى دعم.

وَقَالَ: ‘‘إن المملكة ستستمر في نهجها هذا، واليوم نرى نجاحاً واضحاً لأحد أعمدة رؤية 2030؛ وَهُوَ أن تكون المملكة العمق العربي والإسلامي، بوجود هذا الكم الكبير جِدّاً من زعماء العالم العربي والإسلامي في المملكة تَلْبِيَةً لنداء المملكة للتضامن‘‘.