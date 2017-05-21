تعرف على طريقة تحويل بريد «جيميل» إلى قوائم مهام منظمة

تواصل – وكالات:

على الرغم من أن خدمة ‘‘جيميل” التابعة لجوجل تتيح بعض المزايا لترتيب وتنظيم رسائل البريد الإلكتروني، إلا أنها غير كافية لمتابعة الرسائل وتحويلها إلى مهام على أساس يومي؛ لذا يُمكن للمستخدمين الاعتماد على إِضَافَة Drag لتحويل بريد جيميل إلى قوائم مهام منظمة، حيث تعمل الإِضَافَة على تحويل الرسائل الإلكترونية إلى قوائم مهام، كما هي الحال في خدمة تريللو Trello لإدارة المشاريع.

وتوفر الإِضَافَة الجديدة ثلاث قوائم لتصنيف البريد الإلكتروني بسرعة ومرونة، الأولى قائمة بالمهام التي يجب إنجازها والثانية قائمة بالمهام قيد العمل حَالِيَّاً، بينما القائمة الأخيرة فهي للمهام التي تم إنجازها.

وتتيح تلك الإِضَافَة لبريد جيميل القدرة على إدارة كافة المهام من خلال السحب والإفلات بين القوائم السابقة، فيمكنك بمجرد تلقي رسالة بريد إلكتروني جديدة نقلها إلى أَي قائمة، كما ستلاحظ أن جميع هذه القوائم متوفرة تلقائياً من خلال المجلدات على القائمة الجانبية.

ويُمكن للمستخدمين التنقل بين العرض التقليدي لبريد جيميل وبين طريقة القوائم من خلال أيقونة الإِضَافَة التي تظهر أعلى يمين قائمة الرسائل، وذلك من خلال سحب الدائرة يميناً ويساراً.