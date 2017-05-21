اعرف سرعة اتصالك بالإنترنت على أندرويد من هذا التطبيق

تواصل – وكالات:

Meteor هو تطبيق جديد ومميز يتيح لمستخدمي أندرويد قياس سرعة الاتصال بالإنترنت بفاعلية وسهولة، كما يُمكنه تحديد سرعة التنزيل والرفع الواردة من مزود الخدمة لديك إِضَافَةً إلى معدل الـ PING.

لكن النقطة المميزة في التطبيق هو قدرته على تحديد مدى ملاءمة سرعة اتصالك مع التطبيقات المعروفة والأكثر شعبية، حيث يُمكنك اختيار ستة تطبيقات مفضلة بالنسبة لك من بين 16 تطبيقاً ذا شعبية واسعة متوفرة للفحص داخل التطبيق.

فمثلاً يُمكن من خلال التطبيق فحص مدى ملاءمة سرعة اتصالك مع تطبيق واتساب، كروم، فيسبوك، جيميل، خرائط جوجل، تويتر، يوتيوب، سكايب، إنستجرام، أمازون، أوبر وغيرها من التطبيقات.

ويعتمد التقييم الكلي لعملية فحص سرعة الاتصال على التطبيقات الستة التي قمت باختيارها عند بدء عملية الفحص، كما يدعم التطبيق إمكانية إجراء الفحص باستخدام شبكات واي فاي، أو من خلال بيانات الهاتف.