كيف تعرف أن قرص «SSD» الخاص بك قد أوشك على التلف؟

تواصل – وكالات:

تُقدم أقراص SSD العديد من المزايا مقارنة بأقراص HDD التقليدية خُصُوصَاً من حيث السرعة، إلا أن التكلفة المرتفعة لهذه الأقراص تجعل المستخدم أكثر حِرْصَاً في المحافظة عليها، وإطالة عمرها الافتراضي قدر المستطاع.

ويمكن معرفة إذا كان قرص SSD الخاص بك قد اقترب من التلف، من خلال عدد دورات الكتابة والمسح التي قمت بها على القرص، وبشكل بسيط فإن مقدار البيانات التي قمت بنسخها تعتبر أحد العوامل الأساسية للتنبؤ بقرب تلف أقراص SSD.

ويُمكن الحصول على هذه القيمة من داخل البرنامج الخاص بالقرص، حيث ستجدها غَالِبَاً تحت اسم terabytes written أو TBW، وأغلب أقراص SSD يُمكنها العمل بكفاءة في حدود ما بين 75 ولغاية 150 TBW، وبعض مصنعي هذه الأقراص يقدمون لك كمية البيانات المتوقع أن يتحملها على القرص قبل أن يتعرض للتلف.

وعلى سبيل المثال فإن قرص سامسونج 850 EVO يُمكنه أن يصمد حتى 150 TBW، ومن خلال البرنامج الخاص بإدارة القرص يمكنك مراقبة كميات البيانات التي تمت كتابتها، ويُمكنك الحصول عليه من خلال موقع الشركة المصنعة للقرص.

وعلى الرغم من ذلك؛ فإن قرص SSD يُمكن أن يتعرض للتلف قبل أو بعد الوصول إلى هذا الحد من البيانات؛ وذلك وَفْقَاً لظروف الاستخدام، واتباع بعض الممارسات السليمة في التعامل مع تلك الأقراص.