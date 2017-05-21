بالأسماء.. أمانة المدينة تعلن موعد سحب قرعة 28 منحة سكنية للمواطنين

تواصل – أحمد الحربي:

أَعْلَنَتْ أمانة منطقة المدينة المنورة، اليوم الأحد، عن أسماء 28 مُوَاطِنَاً ممن تمت الموافقة على منحهم قطعاً سكنية بموجب أوامر سامية.

ودعت الأمانة المواطنين الواردة أسماؤهم بمراجعة المبنى الرئيسي للأمانة، بطريق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يوم غدٍ الاثنين الْمُوَافِق 26 شعبان الساعة التاسعة صَبَاحَاً، مصطحبين معهم الهوية الوطنية وصورة منها، أو الوكالة الشرعية عن الوكلاء، وفي حال عدم حضور أو تخلف المواطن عن القرعة تقوم لجنة المنح بالسحب عنه، وذلك حَسْبَ الأنظمة والتعليمات المتبعة.

وأَوْضَحَتْ أمانة الرياض أن المواطنين هم: (عبدالمجيد بن عبدالله عودة الحربي، قاسم داحم عبدالرحمن الحربي، مسعد حمدان سالم البلوي، يحيى حسن يحيى العطيفي، محمد سعيد غالي العلوي، سعد حياء إبراهيم العوفي، فهد عبدالله عائض الغامدي، أحمد عبدالله سليمان البلوي، هادي مرعي محمد طوهري، محمد معتاد هلال المولد، عبدالإله عباس يوسف الهيري، فهد عبدالغني العبسي، متعب إبراهيم محمد الجهني، عوض داحش عوض العمري، أحمد علي أحمد دغريري).

ومن المواطنين أَيْضَاً الذين تمت الموافقة على منحهم قطعاً سكنية كل من: (ناصر رباح خلوي المطيري، أحمد يحيى أحمد هزازي، رمضان علي محمد الغامدي، عبدالله لافي سميحان الشراري، فيحان ناصر متعب الشغار، ناصر متعب فيصل الشغار، سلطان ناصر متعب الشغار، راجس محماس راجس القحطاني، سارة فهد إبراهيم الشهيل، سليمان دخيل الله عبداللطيف الجهني، ناصر بريك شاهر المزيني، سليمان نافع حامد الجهني، محمد نشاط هندي المطيري).