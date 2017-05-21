«حرس الحدود»: القبض على 14 مهرباً وضبط 400 كجم حشيش بالمناطق الجنوبية

تواصل – واس:

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، العقيد البحري الركن ساهر بن محمد الحربي، أن رجال حرس الحدود بالمناطق الجنوبية (جازان، ونجران، وعسير) تمكنوا بعد توفيق الله خلال الفترة من 17 إلى 24 /8 / 1438هـ، من إحباط عِدَّة محاولات لتهريب كميات من مادة الحشيش المخدر، حيث تم رصد أشخاص قادمين من الأراضي اليمنية أثناء محاولتهم التسلل للمملكة عبر الحدود البرية للمناطق الجنوبية (جازان، نجران، عسير) لتنفيذ مخططاتهم في تهريب المواد المخدرة التي تستهدف النيل من شباب المملكة؛ مِمَّا حتم التعامل معهم بكل حزم وقوة.

وَقَالَ العقيد الحربي: ‘‘نتج عن ذلك القبض على عدد (13) ثلاثة عشر شَخْصَاً من الجنسية الإثْيُوبية، وشخص واحد يمني الجنسية، وكان مجموع ما تم ضبطه بحوزتهم (411.25) أربعمائة وأحد عشر كيلوجراماً وخمسة وعشرين جراماً من مادة الحشيش المخدر‘‘.

وأضاف، أنه تم في حينه المباشرة في استكمال الإجراءات الأمنية كافة حيال الأشخاص والمضبوطات، بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى.