«غرفة جدة»: نسبة التوطين في المولات تجاوزت 60%

تواصل – جدة:

كَشَفَتْ لجنة المراكز التجارية بغرفة جدة، اليوم الأحد، عن أن نسبة التوطين في المولات بجدة لا تقل عن 50%، بل إنها قد تجاوزت 60% في بعض الأماكن، مُؤكّدَة أن قرار توطين المولات إيجابي؛ لِأنَّ الرواتب التي ستصرف لأبناء الوطن سيعاد صرفها في اقتصاد البلد.

وَقَالَ رئيس اللجنة محمد علوي: ‘‘إن نسب التوطين في المراكز التجارية بجدة، تُعد من أعلى نسب التوطين في المملكة”، مُشِيرَاً إلى أن بعض المراكز التجارية بجدة تجاوز فيها عدد العاملين السعوديين 60%، بِحَسَبِ “المدينة”.

وأَضَافَ “علوي”: أن أعداد السعوديات العاملات في بعض المولات بلغت أكثر من 700، مُتَوَقّعَاً تفاعل جميع المراكز التجارية، وتجارة التجزئة بصفة عامة مع قرار توطين المولات، ولَافِتَاً إلى أن عدد المراكز التجارية الكبرى الموجودة في جدة يزيد على 30 مركزاً.