لجنة تقصي حقائق «أمطار الطائف»: عبّارة العقيق أبرز الأسباب

تواصل – واس:

أظهر تقرير اللجنة التي شكلها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة للتحقيق في الأضرار الكبيرة التي سببتها أمطار الطائف، أن عدم الانتهاء من عبارة العقيق كان أحد الأسباب الرئيسية في الأضرار التي لحقت بالممتلكات حيث جرفت المياه بعض المركبات وسقطت في موقع العمل.

وأضاف التقرير، أن كمية الأمطار التي شهدتها الطائف واستمرت مدة 4 ساعات وبلغت نسبتها 60-80 ملم وشملت المحافظة وبعض القرى المجاورة وجريان بعض الأودية بسبب السيول المنقولة وغير المنقولة نتج عنه حدوث تلك الأضرار.

واعتمد سمو أمير منطقة مكة المكرمة توصيات اللجنة التي رأسها محافظ الطائف وشاركت فيها، شرطة المنطقة، وإدارة الدفاع المدني، وأمانة الطائف، وشركة المياه الوطنية بالمحافظة، والجهات الأخرى ذات العلاقة، والتي تمثلت في سرعة استكمال ما تبقى من مشروع عبّارة العقيق بطول 6 كيلو مترات، في مدةٍ لا تتجاوز الشهرين، إضافة إلى تشكيل لجنة من المحافظة والمالية والدفاع المدني لحصر الأضرار وتقديرها.

يُذكر أنه فور توجيه سمو أمير منطقة مكة المكرمة، بتشكيل اللجنة والرفع بتقرير مفصل يوضح مكامن الخلل والتقصير, ومسببات الأضرار التي لحقت بممتلكات سكان الطائف، وقفت اللجنة ميدانياً على مواقع الحدث والرفع بالتوصيات, كما تم التأكد من عودة الأمور إلى وضعها الطبيعي فيما لا تزال الجهود من الجهات ذات العلاقة مستمرة لاستكمال الأعمال المتبقية.