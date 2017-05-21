«طقطقة» الركبتين مؤشر للإصابة بـ«هشاشة العظام» مستقبلاً

تواصل ـ وكالات:

حذر باحثون أمريكيون من أنّ الاشخاص الذين لديهم “ركبتان صاخبتان” يسمع منهما أصوات “طقطقة” أو فرقعة في “مفصل الركبة”، ربما يعانون مستقبلا من هشاشة العظام ويكونون أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض، حتى لو لم تكن لديهم آلام في الركبة أو المفاصل.

وأوضح جريس لو، الأستاذ المساعد المشرف على الدراسة بكلية بايلو للطلب، أن العديد من الأشخاص الذين ظهرت عليهم علامات هشاشة العظام خلال الأشعة السينية لم يشتكوا بالضرورة من الألم، ولا يوجد استراتيجيات محددة للحيلولة دون تطور الألم بين المجموعة المصابة من الأشخاص، حسبما أوردت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وخلصت الدراسة – التي شملت 3 آلاف و 500 مشارك من الأكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام، إلى أن الأشخاص الذين في كثير من الأحيان تصدر الأصوات عن ركبتيهم، هم أكثر عرضة للإصابة بآلام خلال العام التالي مقارنة بالأشخاص الذين لا يعانون من “الركبتين الصاخبتين”.