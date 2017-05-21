ترامب من المملكة: 95% من ضحايا الإرهاب مسلمون.. وإيران تلعب دوراً كبيراً في نشره

تواصل ـ الرياض:

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، ‘‘إنَّ معظم ضحايا الإرهاب مدنيون، و95 في المائة منهم مسلمون، وذلك خلال كلمته أمام القمة العربية الإسلامية الأمريكية بحضور أكثر من 50 من قادة الدول العربية والإسلامية‘‘ معتبراً أن النظام الإيراني يلعب دوراً كَبِيرَاً في نشر الإرهاب والتخريب في العالم، وأن سوريا هي مثال واضح على ذلك.

ونوه إلى الشعب الإيراني عَانَى الكثير بسبب نهج قيادته الطريق الإرهابي، وأضاف: “علينا أن نصلي وندعو من أن أجل أن يَحْصُل الشعب الإيراني على حكم رشيد يستحقه”.

وَأَكَّدَ ترامب، أن مركز مكافحة الإرهاب يمثل إعلاناً واضحاً بأن على الدول الإسلامية أخذ زمام المبادرة في مكافحة الإرهاب، مُشِيرَاً إلى أن القمة ستكون بداية للسلام في الشرق الأوسط، وتابع ترامب: “لا يمكن لدول الشرق الأوسط أن تنتظر القوة الأمْرِيكِيّة لسحق الإرهاب نيابة عنها”.

وَقَالَ: إنه اختار المملكة، لتكون وجهته الأولى لأنها قلب العالم الإسلامي، وحامية الحرمين الشريفين، مؤكداً أن بلداناً قليلة نجت من الإرهاب وأن الدول العربية هي أكثر الدول تضرراً من الأعمال الإرهابية وتأثراً من موجة العنف.

وأَضَافَ الرئيس الأمريكي أن مكافحة الإرهاب ليست حرباً بين الديانات، بل إنها “معركة بين الخير والشر”.

وأَوْضَحَ: “هذه ليست معركة بين ديانات مختلفة، أو طوائف مختلفة، أو حضارات مختلفة (…) إنها معركة بين الخير والشر”.

وأَضَافَ ترامب أن: “هدف الولايات المتحدة هو تأسيس تحالف من دول تتشارك في هدف القضاء على التطرف، وتوفير مستقبل واعد لأطفالنا”.

وأَشَارَ الرئيس الأمريكي إلى أن شراكات الولايات المتحدة ستعزز الأمن من خلال الاستقرار”، وأضاف: “يجب أن يشعر أَي مؤمن بالإهانة في كل مرة يقتل فيها إرهابي شَخْصَاً بريئاً باسم الدين”.