6 مشروبات طبيعية في المنزل تعالج «فقر الدم»

تواصل – وكالات:

يعد فقر الدم من الأمراض الخطيرة التي تواجه الكثيرين بسبب عدم حصولهم على الغذاء الجيد؛ بِسَبَبِ ضغوط الحياة وأعباء العمل، ولكن يمكن حل هذه المشكلة بمشروبات طبيعية في المنزل.

وفي هذا الصدد، يَنْصَح الخبراء مرضى فقر الدم بتناول أصناف الطعام والمشروبات التي تساعد في علاج فقر الدم، وتعزز من نشاط الإنسان، ومن هذه المشروبات ما يلي:

1 – عصير الرمان:

يعد هذا العصير أبرز أنواع المشروبات التي تعالج الأنيميا أو فقر الدم الحاد؛ كونه غني بالحديد وفيتامين ب12 وغيرها من العناصر الغذائية التي تزيد نسبة الهيموجلوبين في الدم وتشجع على إنتاج خلايا الدم الحمراء.

2 – عصير البرتقال:

من أبرز مشروبات طبيعية في المنزل لعلاج فقر الدم؛ كَوْن البرتقال يحتوي على نسبة كبيرة من فيتامين ج الذي يسهل امتصاص الجسم للحديد من الغذاء، لِهَذَا يَنْصَح مرضى الأنيميا بتناول عصير البرتقال الطبيعي، والمحضر في المنزل بصورة دائمة.

3 – عصير الطماطم:

تمتاز الطماطم بغناها بالمعادن والفيتامينات المقوية للدم والمضادة للالتهابات، ويُنْصَح بعصيرها لمرضى فقر الدم بشرط أن يكون طازجاً.

4 – عصير الكيوي:

يضاهي عصير البرتقال أهمية وفائدة لجهة علاج فقر الدم؛ كَوْن الكيوي يحوي نسبة عالية من السُّكَّرِيّات والمعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تقاوم الالتهابات في الجسم وتقوي الدم. كما أن الكيوي غني بالفيتامينات أضعاف ما نجده في البرتقال الطبيعي، ويفضل دَوْمَاً تحضيره في المنزل وتناوله بطريقة طبيعية وصحية.

5 – عصير الكركديه مع الزبيب الأسود:

هذا العصير المميز يحمل الكثير من الفوائد لمرضى فقر الدم؛ كونه غني بالحديد والفيتامينات والمعادن التي تقوي الجسم وترفع نسبة الدم فيه.

6 – عصير الشمندر:

وَيُعَدُّ من أكثر العصائر فعالية في تقوية الدم وتجديده في الجسم. فالشمندر أو البنجر غني بالفيتامينات والحديد، ويمنح الجسم نسبة كبيرة من الهيموجلوبين خلال فترة قصيرة؛ لذا يُنْصَح بتناوله من قبل مرضى فقر الدم أو من يعانون من النزيف.