بعد 4 أيام من اختفائها.. العثور على الطالبة طيبة

تواصل – فريق التحرير:

أعلن محمد جاسم التميمي ابن عم الطالبة طيبة جاسم، المختفية منذ 4 أيام، أنه تم العثور عليها وهي بحالة جيدة ولله الحمد، وقال عبر حسابه على ‘‘تويتر‘‘ ‘‘إن طيبة تقف أمامي عيوني الآن‘‘.

يذكر أن “آل جاسم” قد صرح بعد اختفائها أن الطالبة “طيبة” تبلغ من العمر 15 عاماً، وترتدي مريول المدرسة وعباءة، وكانت ترتدي “شوز طيبة” يوم فقدها عثر عليه أمام باب المدرسة، وأضاف أن اختفتء ابنته اصابه بصدمة ترتب عليها نزيف من أنفه وأذنه.

وتابع وقتها قائلا : “أنهم بحثوا عنها في جميع المواقع المحتمل ترددها عليها في منازل صديقاتها وبيوت الأقارب والمدرسة والباص الذي تستقله من المدرسة للمنزل‘‘.

كما دشن مغردون تضامنا معها، هشتاق #المفقودة_طيبة_محمود_آل_جاسم، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، شهد تفاعل كبير من المغردين وتعاطف مع أسرة الطالبة، ومطالبات بتكثيف عمليات البحث عنها على كافة المستويات.