تقنية جديدة لشحن السيارات الكهربائية لاسلكياً

تواصل – وكالات:

قالت شركة كوالكوم ‘‘إنها عرضت تقنية جديدة يمكن من خلالها شحن السيارات الكهربائية لاسلكياً أثناء القيادة، وهي التقنية التي يعتقد البعض أنها ستساعد في تسريع اعتماد السيارات ذاتية القيادة.

وأَضَافَتِ الشركة الأمريكية المتخصصة في صناعة الرقائق الإلكترونية أن ما يُسَمَّى بـ”الشحن الديناميكي” أُجري على مسار اختبار في فرساي بفرنسا، واستخدمت في الاختبار سيارتا رينو كانغو تسيران فوق منصات مدمجة في الطريق تنقل الطاقة إلى بطاريات السيارات مع معدل لنقل الطاقة بلغ 20 كيلوواط مع سرعات الطرق السريعة.

ويعتقد الخبراء أن السيارات ذاتية القيادة المستقبلية ستكون كهربائية، وتتطلب وسيلة لشحن نفسها دون تدخل بشري. وَيُعَدُّ الشحن اللاسلكي مجالاً مهماً من مجالات البحث بالنسبة لشركات صناعة السيارات، ومورديها والشركات الناشئة، مثل: xChargepoint، وWiTricity، وHEVO Power.

يُشَارُ إلى أن كوالكوم، التي تصنع معالجات الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية العاملة بنظام التشغيل أندرويد، وكذلك لشركة أبل، تسير على الطريق الصحيح لتصبح المورد الرئيسي لسوق رقائق السيارات سريع النمو؛ نظراً إلى استحواذها على شركة صناعة أشباه موصلات السيارات NXP Semiconductors مقابل 38 مليار دولار أمريكي.

وَيُعَدُّ سوق شحن السيارات الكهربائية أحد المجالات التي تسعى كوالكوم إلى تحقيق قدم سبق ونمو فيه، وذلك في إطار سعيها للحد من اعتمادها على سوق الهواتف الذكية الذي لا يشهد نُمُوّاً كبيراً.