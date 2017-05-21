«مي ماكس 2».. هاتف جديد من «شاومي» لذوي الدخل المحدود

تواصل ـ وكالات:

تعتزم شركة شاومي، خلال الأسبوع الجاري، الإعلان عن الجيل الثاني من هاتفها الذكي “مي ماكس” Mi Max، الذي يَمْتَاز بشاشته الكبيرة التي يتجاوز قياسها الـ 6 بوصات.

وكانت الشركة الصينية الصاعدة، قد أَعْلَنَتْ عن “مي ماكس”، الذي يستهدف عشاق الشاشات الكبيرة من ذوي الدخل المحدود، في شهر مايو 2016؛ إِذْ جاء الهاتف مع شاشة بقياس 6.44 بوصة وبدقة “1920×1080” بكسلاً، وبسعر يعادل “230” دولاراً أمريكياً فقط.

ونشرت شاومي على موقعها الإلكتروني إعلاناً لحدث خاص سيجري في 25 مايو الجاري، وسيكون مخصصاً للكشف عن “مي ماكس 2″، الذي يُشاع أنه سوف يقدم مواصفات عليا مقارنة بـ “مي ماكس”.

وكَشَفَتْ آخر التسريبات، أن “مي ماكس 2” سوف يحافظ على قياس الشاشة والدقة، كما يقدم ذاكرة وصول عشوائي “رام” بحجم 4 أو 6 جيجابايتات، و64 أو 128 جيجابايتاً من مساحة التخزين الداخلية القابلة للتوسعة.

ويُشاع، أَيْضَاً، أن الهاتف سوف يَأْتِي مع معالج ثماني النواة من نوع “كوالكوم سنابدراجون 626، وبطارية بِسَعَةِ تبلغ 5.000 ميلِّي أمبير/ساعة، بالإِضَافَة إلى كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسلاً، وأخرى أمامية بدقة 5 ميجابكسلات، ومنفذ USB C، وحساس لبصمات الأصابع في الجهة الخلفية.