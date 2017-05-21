 هدد حياة المرضى بطرْق رؤوسهم.. «صحة الطائف» تستعين بالأمن لضبط «معالج شعبي» (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

هدد حياة المرضى بطرْق رؤوسهم.. «صحة الطائف» تستعين بالأمن لضبط «معالج شعبي» (صور)

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هدد حياة المرضى بطرْق رؤوسهم.. «صحة الطائف» تستعين بالأمن لضبط «معالج شعبي» (صور)

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت مديرية الصحة في الطائف، اليوم الأحد، من إلقاء القبض على أحد مشاهير العلاج الشعبي عن طريق الاستعانة بالأجهزة الأمنية، والذي وصل إلى المحافظة، خلال الفترة الماضية، وروج لوصوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في محاولة منه لاستقطاب المرضى.

وَقَالَ متحدث صحة الطائف، عبدالهادي الربيعي، في بيانٍ صحفي: ‘‘إن “فرق مديرية الصحة حددت موقع المعالج الشعبي في منطقة استراحات بحي ريحة شمال المحافظة، والذي تخصص في علاج مرضاه عبر طرق رؤوسهم وربطها بطرق شعبية بدائية”.

وأَضَافَ “الربيعي”: أنه تمت مداهمة الموقع وإيقاف المعالج، والذي تعد طرق علاجه خطراً حقيقياً على المرضى، وفور وصول لجنة الضبط أوقفت المعالج الذي اعْتَرَفَ بمزاولته للمهنة دون تصريح رسمي، فيما جرى تسليمه لشرطة الحوية”.

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