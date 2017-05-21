«خلع الحوض» لدى الأطفال.. الأسباب والعلاجات الممكنة

تواصل – وكالات:

خلْع الحوض من المشاكل الشائعة بين الأطفال حديثي الولادة، وهي مشكلة يُمكن أن يولد بها الطفل أو تظهر بعد فترة من الولادة، وتصيب طِفْلَاً من بين كل ألف طفل مولود.

ويرى خبراء العظام والمفاصل، أن هذه المشكلة تحدث إما بسبب عوامل وراثية، أو مشكلة أثناء الحمل، مثل: نقص المياه حول الجنين، أو نَتِيجَة لبعض الوضعيات الخاطئة أثناء الحمل والولادة، وأَحْيَانَاً تكون زيادة هرمون الأستروجين هو سببها، خَاصَّة حين تكون الأم حاملاً في فتاة حيث يحدث خلْع الحوض للفتيات أكثر من البنين.

ويَنْصَح خبراء العظام بأهمية اكتشاف هذه المشكلة قبل مرور 6 أشهر على ميلاد الطفل حَتَّى لا تتفاقم، ويتطلب الأمر تدخلاً جراحيّاً وربما يترك آثَارَاً على الطفل مدى الحياة، ويمكن اكتشاف مشكلة خلْع الحوض عن طريق الأشعة التليفزيونية، والفحص الدوري للطفل خلال الستة أشهر الأولى عند ملاحظة وجود أَي مشكلة.

ومن علامات خلْع الحوض وجود ركبة أعلى من ركبة عندما ينام الطفل، ويجب أن تنتبه الأم أثناء تغيير حفاضات الطفل إذا كان هناك أَي شيء غير طبيعي في حركة قدمي الطفل، أو وجود اختلافات في منطقة الأرداف، أو الفخذ بين قدم وأخرى.

وفي حالة الاكتشاف المبكر، يكون العلاج بسيطاً ويحتاج الطفل لارتداء جهاز مخصص لعلاج مشكلة خلْع الحوض يؤدي لتحسنه، كما يُنْصَح باسْتشَارة طبيب عظام الأطفال، خَاصَّة في حالة بكاء الطفل باستمرار، حيث يمكن للطبيب في بداية الأعراض عمل بعض التمارين التي تساعد في تحسن حالة الطفل، في حين يكون الأمر أكثر تعقيداً من ذلك عند اكتشاف المشكلة بعد مرور أكثر من 6 أشهر.