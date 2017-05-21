الجيش اليمني يُحكم سيطرته على مواقع استراتيجية في «جبهة ميدي»

تواصل – واس:

أَعْلَنَ الجيش اليمني بسط سَيْطَرَته على مواقع استراتيجية في جبهة ميدي بمحافظة حجة ‏شمال غربي اليمن.‏

وَأَكَّدَ مصدر عسكري في تصريح بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن الجيش اليمني والقوات ‏المشتركة للتحالف العربي تمكنا من تحرير مواقع استراتيجية في عملية عسكرية بدأت اليوم في جبهة ميدي.

وأفَادَ المصدر، أن المواقع المحررة هي: مزارع “النسيم”، ومزارع “إل”، البالغ مساحتها 7 ‏كم، مُبَيِّنَاً أن تلك المواقع تبعد عن مدينة حرض نحو 10 كم، وعن ميدي 13 ‏كم، وتقع شمال شرقي مدينة ميدي وغرب مدينة حرض. ‏

ووَفْقَاً للمصدر، فإن العشرات من المِيلِيشِيات الانقلابية قُتلوا وأُصِيبُوا في المعارك، إِضَافَة إلى ‏استعادة عدد من الأسلحة والآليات الثقيلة ومنصة إطلاق صواريخ الكاتيوشا، مع العثور على ‏خنادق وتحصينات كانت تتمركز فيها المِيلِيشِيات وسط المزارع.