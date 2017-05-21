الجيش اليمني يُحكم سيطرته على مواقع استراتيجية في «جبهة ميدي»

تواصل – واس:
أَعْلَنَ الجيش اليمني بسط سَيْطَرَته على مواقع استراتيجية في جبهة ميدي بمحافظة حجة شمال غربي اليمن.
وَأَكَّدَ مصدر عسكري في تصريح بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن الجيش اليمني والقوات المشتركة للتحالف العربي تمكنا من تحرير مواقع استراتيجية في عملية عسكرية بدأت اليوم في جبهة ميدي.
وأفَادَ المصدر، أن المواقع المحررة هي: مزارع “النسيم”، ومزارع “إل”، البالغ مساحتها 7 كم، مُبَيِّنَاً أن تلك المواقع تبعد عن مدينة حرض نحو 10 كم، وعن ميدي 13 كم، وتقع شمال شرقي مدينة ميدي وغرب مدينة حرض.
ووَفْقَاً للمصدر، فإن العشرات من المِيلِيشِيات الانقلابية قُتلوا وأُصِيبُوا في المعارك، إِضَافَة إلى استعادة عدد من الأسلحة والآليات الثقيلة ومنصة إطلاق صواريخ الكاتيوشا، مع العثور على خنادق وتحصينات كانت تتمركز فيها المِيلِيشِيات وسط المزارع.