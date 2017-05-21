وزير الطاقة: سنواصل خفض إنتاج النفط وانضمام منتجين صغار جدد سيساعدنا

تواصل – وكالات:

قال وزير الطاقة خالد الفالح، اليوم الأحد إن تمديد اتفاق تخفيضات إنتاج النفط الحالية حتى مارس آذار من العام المقبل وانضمام منتج أو اثنين من صغار المنتجين للاتفاق سيقلص المخزونات بدرجة كافية.

وتابع، أعتقد أن هذا سيكون كافيا وزيادة للعودة إلى متوسط خمس سنوات بنهاية الربع الأول من 2018″، وهو ما تستهدفه منظمة “أوبك”.

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجون آخرون قد اتفقوا على خفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر اعتبارا من الأول من يناير الماضي.

وحدثت استجابة أولية للقرار السابق، على مستوى الأسعار، لكن المخزونات المرتفعة وزيادة المعروض من المنتجين غير المشاركين في الاتفاق مثل الولايات المتحدة حدا من صعود الأسعار، مما عزز الحاجة لتمديد التخفيضات.

واتفقت السعودية وروسيا، وهما أكبر منتجين في العالم، علي ضرورة تمديد اتفاق خفض الإنتاج الذي ينتهي في يونيو حزيران حتى مارس 2018.