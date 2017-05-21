تحذير.. ترك كيس الشاي في الماء لمدة أطول يسرب «الكافيين» ويضر بـ«الأسنان»

تواصل ـ وكالات:

نَبَّهَ خبراء إلى أن مدة الإبقاء على كيس الشاي في الماء تؤثر على مذاق المشروب، وكلما جرى تركه لمدة أطول كان مذاقه أكثر مرارة، وأكثر تسريباً لمادة الكافيين.

وينذر الإبقاء لمدة طويلة على كيس الشاي في الكوب، بترك بقع على الأسنان؛ جَرَّاء اكتساب المشروب لوناً داكناً ومذاقاً أكثر مرارة.

وبِحَسَبِ ما ذكرت صحيفة “صن” البريطانية، فإن خبيرة الشاي، فانيتي سموت، التي تدرس جانب المذاق في الشاي، بَعِيدَاً عن جوانبه الصحية، نصحت بعدم الإبقاء على كيس الشاي لأكثر من خمس دقائق في كوب من الحجم الكبير.

لكن الأمر يتوقف على أذواق الناس، في نهاية المطاف، بِحَسَبِ الخبيرة، ويفضل بعض الأشخاص مشروبهم بنكهة خفيفة، فيما يحرص آخرون على أن يكون ثقيلاً داكناً.