«سيول الطائف» تكشف الأسباب الرئيسية للأضرار.. وترفع نتائج التحقيق لأمير مكة

تواصل – سامي الثبيتي:

رفعت اللجنة التي وجه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، بتشكيلها للإفادة عن مكامن الخلل والتقصير التي أدت إلى حدوث أضرار بالممتلكات نتيجة الأمطار التي شهدتها محافظة الطائف مؤخرا بتوصياتها لأمير مكة بعد 48 ساعة من صدور التوجيه ببدء أعمالها.

واعتمد أمير منطقة مكة المكرمة توصيات اللجنة التي رأسها محافظ الطائف وشاركت فيها (شرطة المنطقة وإدارة الدفاع المدني بالمنطقة وأمانة الطائف وشركة المياه الوطنية بالمحافظة، والجهات الأخرى ذات العلاقة )، والتي تمثلت في سرعة استكمال ما تبقى من مشروع عبّارة العقيق بطول 6 كلم في مدة لا تتجاوز الشهرين، إضافة لتشكيل لجنة من المحافظة والمالية والدفاع المدني لحصر الأضرار وتقديرها.

وأظهر تقرير اللجنة، أن عدم الانتهاء من عبارة العقيق كان أحد الأسباب الرئيسية في الأضرار التي لحقت بالممتلكات حيث جرفت المياه بعض المركبات وسقطت في موقع العمل، كما أن كمية الأمطار التي شهدتها الطائف واستمرت مدة 4 ساعات وبلغت نسبتها 60-80 ملم وشملت المحافظة وبعض القرى المجاورة وجريان بعض الأودية بسبب السيول المنقولة وغير المنقولة نتج عنه حدوث تلك الأضرار.