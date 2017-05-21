 «الخدمة المدنية» تبدأ استقبال 1003 متقدمين على الوظائف الصحية لمطابقة بياناتهم | صحيفة تواصل الالكترونية

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«الخدمة المدنية» تبدأ استقبال 1003 متقدمين على الوظائف الصحية لمطابقة بياناتهم

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«الخدمة المدنية» تبدأ استقبال 1003 متقدمين على الوظائف الصحية لمطابقة بياناتهم

تواصل – فريق التحرير:

بدأت وزارة الخدمة المدنية، صباح اليوم الأحد، استقبال (1003) من المتقدمين على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية (رجال) والمعلنة أسماؤهم على موقع الوزارة الإلكتروني يوم الجمعة الماضي، وذلك لمطابقة بياناتهم النهائية، التي تستمر إلى نهاية دوام يوم الثلاثاء المقبل الموافق 27-08-1438هـ.

وطلبت الوزارة من المعلنة أسماؤهم مراجعة أي من فروع أو مكاتب الوزارة وذلك لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية بهدف مطابقة ما سجلوه على نظام جداره من بيانات مع ما لديهم من وثائق أصلية، منوهة بأن من لم يحضر لاستكمال المطابقة النهائية يعد ذلك عدولاً منه عن الرغبة في التوظيف.

وفي الوقت ذاته أكدت الوزارة أن من لم يحضر أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة، مشيرة إلى أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح وإنما للتأكد من سلامة البيانات.

يذكر أن الوزارة أعلنت في منتصف شهر شعبان الحالي عن (4543) وظيفة مشمولة بلائحة الوظائف الصحية، للمواطنين والمواطنات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات والخبرات المناسبة سواءً تحصلوا عليها من داخل المملكة أو خارجها، وذلك لشغلها بعد أن تلقت طلبات إشغالها من قبل الجهات الحكومية.

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