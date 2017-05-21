بالصور.. نجاة سائق بعد سحق شاحنة لسيارته

تواصل – وكالات:

نجا سائق سيارة “بي ام دبليو 320″، بعد سقوط شاحنة محملة بالركام على الجزء الأمامي من السيارة، ولم يتعرض لمكروه سوى إصابات طفيفة في يده.

وكانت شاحنة سكانيا تيبر الزرقاء، تحمل الصخور والركام، عندما انقلبت على طريق “A23” في بيكومب غرب ساسكس في بريطانيا في حوالي الساعة 9 صباحًا، الجمعة، واصطدمت بسيارة BMW وسدت الطريق.

وتم إغلاق الطريق مدة 3 ساعات، بينما تعاملت الشرطة مع الحادث، حيث تم استدعاء رافعة لرفع الشاحنة المقلوبة كما تم فحص الطريق قبل إعادة فتحه في منتصف النهار.

ونُقل سائق السيارة الـ “بي ام دبليو” البالغ من العمر 26 عامًا من برايتون إلى مستشفى مقاطعة ساسكس الملكية، فيما لم يصب سائق الشاحنة البالغ من العمر 45 عامًا من بيكسهيل شرق ساسكس بأي مكروه هو الآخر.

وتقع الكثير من الحوادث المروعة على الطرق السريعة، وكثيرًا ما تكون متعلقًة بالشاحنات العملاقة، ما يجعلها أخطر وأكثر فتكاً، وعند مشاهدة صور هذا الحادث يجد المرء صعوبةً في تصديق نجاة السائقين دون تعرضهما لأي أذى بعد هذا الحادث المروع.