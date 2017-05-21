 بالصور.. نجاة سائق بعد سحق شاحنة لسيارته | صحيفة تواصل الالكترونية

احدث الأخبار

إيران تغيب عن لقاءات «مكافحة الإرهاب» لتورطها في صناعته شبكة أمريكية: «ترامب» اختار المملكة في أول جولة لتحدي النفوذ الإيراني بالمنطقة الإعلام العالمي يطلع على تجربة «المناصحة» في معالجة التطرف «سيول الطائف» تكشف الأسباب الرئيسية للأضرار.. وترفع نتائج التحقيق لأمير مكة «الخدمة المدنية» تبدأ استقبال 1003 متقدمين على الوظائف الصحية لمطابقة بياناتهم تعرّف على مترجم خادم الحرمين خلال زيارة «ترامب» للرياض «تعليم الرياض»: بدء تسجيل طلاب وطالبات الصف الأوّل الابتدائي الأقل من 6 سنوات بالأسماء.. الخدمة المدنية تدعو 1183 متقدمة على الوظائف الصحية لمطابقة بياناتهن بعد إصلاح الخلل.. «التعليم» تعلن فتح الاستعلام عن حركة النقل الخارجي «التجارة»: تعيين المواطنين بالمراكز القيادية في الشركات المستثمرة بالمملكة خادم الحرمين مغرداً: أرحب بالأشقاء والأصدقاء في القمة العربية الإسلامية الأمريكية «المرور» ينبه إلى إغلاق مؤقت لعدة طرق بالرياض

بالصور.. نجاة سائق بعد سحق شاحنة لسيارته

0
بالصور.. نجاة سائق بعد سحق شاحنة لسيارته

تواصل – وكالات:

نجا سائق سيارة “بي ام دبليو 320″، بعد سقوط شاحنة محملة بالركام على الجزء الأمامي من السيارة، ولم يتعرض لمكروه سوى إصابات طفيفة في يده.

وكانت شاحنة سكانيا تيبر الزرقاء، تحمل الصخور والركام، عندما انقلبت على طريق “A23” في بيكومب غرب ساسكس في بريطانيا في حوالي الساعة  9 صباحًا، الجمعة، واصطدمت بسيارة BMW وسدت الطريق.

وتم إغلاق الطريق مدة 3 ساعات، بينما تعاملت الشرطة مع الحادث، حيث تم استدعاء رافعة لرفع الشاحنة المقلوبة كما تم فحص الطريق قبل إعادة فتحه في منتصف النهار.

ونُقل سائق السيارة الـ “بي ام دبليو” البالغ من العمر 26 عامًا من برايتون إلى مستشفى مقاطعة ساسكس الملكية، فيما لم يصب سائق الشاحنة البالغ من العمر 45 عامًا من بيكسهيل شرق ساسكس بأي مكروه هو الآخر.

وتقع الكثير من الحوادث المروعة على الطرق السريعة، وكثيرًا ما تكون متعلقًة بالشاحنات العملاقة، ما يجعلها أخطر وأكثر فتكاً، وعند مشاهدة صور هذا الحادث يجد المرء صعوبةً في تصديق نجاة السائقين دون تعرضهما لأي أذى بعد هذا الحادث المروع.

 

شاهد ايضا

أسرة بريطانية تنتظر مولودها الـ 20

أسرة بريطانية تنتظر مولودها الـ 20

8 مهارات تجعلك مديراً ناجحاً في عملك

8 مهارات تجعلك مديراً ناجحاً في عملك

فتاة هندية تقطع العضو الذكري لمدرس «طقوس هندوسية»

فتاة هندية تقطع العضو الذكري لمدرس «طقوس هندوسية»

بريطانيا تختار «أقبح لون في العالم» لعلب السجائر

بريطانيا تختار «أقبح لون في العالم» لعلب السجائر

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>