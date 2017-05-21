دراسة: تناول حبتين من فاكهة الكيوي يساعد على النوم

تواصل – وكالات:

أفاد باحثون في تايوان من خلال دراسة أجروها على فاكهة الكيوي، أن تناول حبتين من تلك الفاكهة قبيل الخلود للنوم بساعة أمر يساعد على النوم بسرعة وبشكل أكثر سلاسة.

ورغم عدم وقوف الباحثين على الأسباب التي تقف وراء ذلك، إلا أنهم أرجعوا الأمر إلى أن الكيوي يعتبر من المصادر الغنية بمضادات الأكسدة ومادة السيروتونين.

وخلص الباحثون لتلك النتائج بعد انتهائهم من دراستهم التي أجروها في جامعة تايبيه الطبية بتايوان واستمرت على مدار شهر وشملت 24 متطوعاً يعانون من مشكلات مرتبطة بالنوم، ووجدا أن المتطوعين ينامون 13 % أطول إذا تناولوا الكيوي.