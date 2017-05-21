صفقات السلاح الأمريكية للمملكة تُقلق الكيان الصهيوني

تواصل – سامر محمد:

عبّر وزير رفيع بحكومة الكيان الصهيوني، عن قلقه بشأن صفقة الأسلحة الأمريكية التي تقدر بـ110 مليارات دولار مع المملكة، وفقا لتقرير أوردته وكالة أنباء “أسوشيتد برس”.

وأشار “يوفال شتاينتس” الوزير المقرب من رئيس حكومة الكيان “بنيامين نتنياهو” إلى أن مسؤولي الكيان سيكون عليهم أن يسمعوا التفسيرات بشأن الاتفاق عندما يصل الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” إلى الكيان غداً الاثنين.

وأضاف، إنه لأمر حيوي أن يحتفظ الكيان بتفوقه العسكري النوعي على الجيران العرب، مشيراً إلى أن الكيان لا تربطه علاقات دبلوماسية مع المملكة وما زالت دولة معادية له ولا يعرف أحد ما الذي يحمله المستقبل. ولفت إلى أن صفقة الأسلحة “بالتأكيد من الأشياء التي يجب أن تقلقنا” على حد تعبيره.