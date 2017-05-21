وظائف شاغرة لحمَلة الماجستير بالجامعة الإلكترونية

تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعة السعودية الإلكترونية، فتح باب التقديم على وظائف مدرسي لغة على الكادر التعليمي (معلم/المستوى السادس) لحملة الماجستير، ابتداء من اليوم “الأحد” ولمدة عشرة أيام ، وذلك وفقًا لعدة شروط، في مقدمتها:

ـ أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يزيد عمره عن 35 عاماً، وأن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الماجستير في التخصص.

ـ حصول المتقدم على المؤهل العلمي المطلوب للدرجة من جامعة معتمدة وموصى بها، وأن يكون المتقدم حاصلاً في مرحلتي البكالوريوس والماجستير على تقدير جيد جدًّا فما فوق.

ـ أن يكون تخصص المتقدم للوظيفة امتدادًا لتخصصه في البكالوريوس والماجستير، وأن يُتقن المتقدم اللغة الإنجليزية، وأن يجتاز اختبار القدرات للمعلمين في التخصص.

ـ ويشترط على المتقدم اجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات التي يُجريها القسم العلمي.

وأكدت العمادة أنه لن يتم التعامل مع الطلبات غير المستوفية لشروط التقديم ولن يتم الرد عليها، وفيما يتعلق بوظيفة مدرس لغة إنجليزية، فقد اشترطت العمادة أن يكون تخصص المتقدم لوظيفة مدرس اللغة الإنجليزية في (الترجمة أو اللغويات النظرية)، كما يشترط وجود درجة (7) في اختبار اللغة الإنجليزية (IELTS) أو ما يعادلها.

واشترطت العمادة على المتقدم لوظيفة مدرس لغة عربية (لغير الناطقين بها)، أن يكون تخصصه في (علم اللغة التطبيقي)، مع خبرة لمدة 5 سنوات في مجال تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، كما يشترط وجود درجة (6) في اختبار اللغة الإنجليزية (IELTS) أو ما يعادلها.

وأشارت العمادة إلى أن المستندات المطلوبة هي: صورة من بطاقة الهوية الوطنية، وصور من الشهادات والمؤهلات والمعادلات (في حال الدراسة في الخارج) مصدقة، وسيرة ذاتية باللغة العربية، وصور من الخبرات، وأن باب قبول الطلبات يبدأ من يوم الأحد 25 /8 /1438هـ الموافق 21 /5 /2017م الساعة 8:30 صباحا، ولمدة عشرة أيام تنتهي يوم الأربعاء 5 /9 /1438هـ الموافق 31 /5 /2017م الساعة 2:00 مساء.