 «أوقاف صالح الراجحي» تُنهي حملة «دفء وغذاء» وتوزع 8 آلاف سلة غذائية | صحيفة تواصل الالكترونية

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«أوقاف صالح الراجحي» تُنهي حملة «دفء وغذاء» وتوزع 8 آلاف سلة غذائية

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«أوقاف صالح الراجحي» تُنهي حملة «دفء وغذاء» وتوزع 8 آلاف سلة غذائية

تواصل – فريق التحرير:

أنهت إدارة أوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي حملتها الخيرية التي نفذتها تحت شعار “دفء وغذاء”، والتي تُعنى بتأمين الأغذية المتنوعة للأسر المستفيدة من الجمعيات الخيرية في جميع أنحاء المملكة.

صرح بذلك الأمين العام لإدارة الأوقاف عبدالسلام بن صالح الراجحي، والذي أضاف أن من أهم أهداف هذه الحملة مساندة الجهود التي تقوم بها المؤسسات الرسمية والجمعيات الخيرية في دعم ومساعدة الأسر السعودية المحتاجة.

وأشار الراجحي إلى أن الحملة تأتي تجسيدا لقيم التراحم والتكاتف التي يحض عليها ديننا الحنيف لدعم إخواننا المحتاجين، وعملاً بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (مَثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسم الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى)، مؤكداً على أن إدارة الأوقاف تحرص على تنفيذ هذه الحملة المباركة سنوياً.

واستهدفت الحملة هذا العام توزيع السلال الغذائية على الأسر المحتاجة بالتنسيق مع (60) جمعية خيرية في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، ورُوعي في مكونات السلة الخيرية أن تلبي احتياجات الأسر الغذائية والتدفئة من المواد الأساسية، ومن أهم مكونات هذه السلال: الأرز والدقيق والحليب والسكر والزيت والشاي ومعلبات الخضار المتنوعة وغيرها من المواد الغذائية التي تحتاجها هذه الأسر والتي تكفيهم طيلة موسم الشتاء.

واختتم الراجحي تصريحه بحمد الله وشكره أن يسر لإدارة الأوقاف ما يعنيها على تقديم خدماتها الدعوية والخيرية والاجتماعية في بلادنا المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وصاحب السمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد حفظهم الله، وسأل الله تعالى أن يجعل هذه الأعمال التي تقوم بها إدارة الأوقاف في ميزان حسنات والدنا الموقف الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي – رحمه الله – والعاملين في إدارة الأوقاف.

من جانبهم أشاد مسؤولو الجمعيات بجهود إدارة أوقاف صالح الراجحي مثنين على البرامج والمشروعات الخيرية والتنموية المتنوعة التي تقدمها في المملكة، وقد لاقت الحملة أصداء واسعة لدى أفراد المجتمع عبر برامج التواصل الاجتماعي عبروا فيه عن شكرهم لجهود إدارة الأوقاف في مساعدة المحتاجين، داعين الله تعالى أن يجعل ذلك في موازين حسنات الموقف الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي رحمه الله.

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