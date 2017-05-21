 شبكة أمريكية: «ترامب» اختار المملكة في أول جولة لتحدي النفوذ الإيراني بالمنطقة | صحيفة تواصل الالكترونية

احدث الأخبار

إيران تغيب عن لقاءات «مكافحة الإرهاب» لتورطها في صناعته شبكة أمريكية: «ترامب» اختار المملكة في أول جولة لتحدي النفوذ الإيراني بالمنطقة الإعلام العالمي يطلع على تجربة «المناصحة» في معالجة التطرف «سيول الطائف» تكشف الأسباب الرئيسية للأضرار.. وترفع نتائج التحقيق لأمير مكة «الخدمة المدنية» تبدأ استقبال 1003 متقدمين على الوظائف الصحية لمطابقة بياناتهم تعرّف على مترجم خادم الحرمين خلال زيارة «ترامب» للرياض «تعليم الرياض»: بدء تسجيل طلاب وطالبات الصف الأوّل الابتدائي الأقل من 6 سنوات بالأسماء.. الخدمة المدنية تدعو 1183 متقدمة على الوظائف الصحية لمطابقة بياناتهن بعد إصلاح الخلل.. «التعليم» تعلن فتح الاستعلام عن حركة النقل الخارجي «التجارة»: تعيين المواطنين بالمراكز القيادية في الشركات المستثمرة بالمملكة خادم الحرمين مغرداً: أرحب بالأشقاء والأصدقاء في القمة العربية الإسلامية الأمريكية «المرور» ينبه إلى إغلاق مؤقت لعدة طرق بالرياض

شبكة أمريكية: «ترامب» اختار المملكة في أول جولة لتحدي النفوذ الإيراني بالمنطقة

0
شبكة أمريكية: «ترامب» اختار المملكة في أول جولة لتحدي النفوذ الإيراني بالمنطقة

تواصل – سامر محمد:

أكدت شبكة “سي بي إس نيوز” الأمريكية، أنه لم يقم أي من رؤساء الولايات المتحدة بزيارة السعودية أو أي دولة إسلامية أخرى في أول جولة خارجية لهم.

وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” اختار المملكة لتكون أول دولة يزورها بعد توليه مهام منصبه في يناير الماضي لهدفين.

وأضافت، أن الهدف الأول يتمثل في تحدي النفوذ العسكري الإيراني في المنطقة، والثاني يتمثل في حشد الدول ذات الأغلبية المسلمة للقيام بالمزيد في القتال ضد “داعش” و”القاعدة” بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

من جانبها، تحدثت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية عن أن “ترامب” في حديثه اليوم أمام زعماء عدد من الدول العربية والإسلامية، لن يتحدث فحسب أمام هؤلاء القادة، وإنما سيكون لحديثه وقع على العالم الإسلامي كله الذي يصل تعداده إلى 1.8 مليار نسمة.

وذكرت، أن بعض مستشاري “ترامب” الذين دعوا لاتخاذ تحرك ولهجة قوية ضد ما يصفونه بالتهديد الإسلامي، إما أنهم غادروا إدارته أو أن نفوذهم تضاءل، كـ”مايكل فلاين” الذي أطيح به من منصب مستشار الأمن القومي لأسباب أخرى، أو كـ”ستيفن بانون” كبير استراتيجيي الرئيس، و”سيباستيان غوركا” أحد مساعدي الرئيس الأمريكي الذين قيل أن نفوذهم تضاءل.

شاهد ايضا

إيران تغيب عن لقاءات «مكافحة الإرهاب» لتورطها في صناعته

إيران تغيب عن لقاءات «مكافحة الإرهاب» لتورطها في صناعته

الإعلام العالمي يطلع على تجربة «المناصحة» في معالجة التطرف

الإعلام العالمي يطلع على تجربة «المناصحة» في معالجة التطرف

«سيول الطائف» تكشف الأسباب الرئيسية للأضرار.. وترفع نتائج التحقيق لأمير مكة

«سيول الطائف» تكشف الأسباب الرئيسية للأضرار.. وترفع نتائج التحقيق لأمير مكة

صفقات السلاح الأمريكية للمملكة تُقلق الكيان الصهيوني

صفقات السلاح الأمريكية للمملكة تُقلق الكيان الصهيوني

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>