«المرور» ينبه إلى إغلاق مؤقت لعدة طرق بالرياض

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كشفت الإدارة العامة للمرور، عن الطرق التي تم إغلاقها مؤقتاً بدءاً من بعد ظهر اليوم الأحد والطرق البديلة لها بالعاصمة الرياض، وذلك بالتزامن مع القمة الخليجية الأمريكية والقمة العربية الإسلامية الأمريكية.

وأوضحت “المرور” أن الطرق المغلقة؛ هي: طريق كوبري الخليج باتجاه الغرب، وإغلاقات عدة على طريق الملك سعود “المعذر” بعد تقاطعه مع طريق الملك فهد على فترات متفاوتة باتجاه الغرب حتى الصالات الخضراء، وطريق مكة مع طريق الأمير تركي الأول باتجاه الغرب، وطريق الملك خالد مع تقاطع الأمير مشعل “عرقة” باتجاه الجنوب، وشارع الأمير محمد بن عبد العزيز “التحلية” مع الملك فهد باتجاه الغرب. وأوضحت إدارة المرور الطرق البديلة السالكة “جميع الطرق سالكة ما عدا السابقة”.