تعرّف على طريقة علاج «الناسور العصعصي»

تواصل – وكالات:

إن كنتم تبحثون عن علاج الناسور العصعصي لأن الألم أخذ منكم مأخذه، فيقدم لكم هذا التقرير الذي نشره موقع “صحتي” أبرز المعلومات المفيدة بشأن الأمر.

أسباب الناسور العصعصي وأعراضه

تختلف الأسباب التي تؤدي إلى ظهور الناسور العصعصي عند الأشخاص وهو عبارة عن كيس مكوّن من الشعر أو من الجلد الميت عند أسفل الظهر. يتواجد في تلك المنطقة ثقب للشعر أسفل الجلد يتجمع فيه مع بعضه ويتحول مع الوقت إلى كومة من الشعر المجمّد التي تكبر وتشكّل كيساً يعرف بالناسور العصعصي.

من أبرز الأسباب التي تقف وراء الناسور العصعصي نذكر الجلوس لفترات طويلة من دون حراك أو عدم القيام بأي تمارين رياضية تحرّك الجسم وتخفف من حدة الإصابة بهذه الظاهرة المرضية. إلى جانب ذلك إن أحد أسباب الناسور العصعصي هو تآكل الجلد أو الضغط عليه عند الجلوس لفترة طويلة إلى جانب الاحتكاك بين الجلد والآخر.

من أبرز الأعراض التي يمكننا أن نذكرها حول الناسور العصعصي هي الشعور بعدم راحة في منطقة أسفل الظهر مع الشعور المستمر بالآلام الخفيفة عند الجلوس لفترة طويلة. هذا وتتحول المنطقة المصابة إلى اللون الأحمر بسبب تهيّج الجلد وتزيد نسبة الأوجاع في المكان. يمكن أن ينزف التكتل أو أن تخرج منه بعض الإفرازات البيضاء أو الصفراء وهذا وفقاً للحالة التي وصل إليه.

علاج الناسور العصعصي

ليتم علاج الناسور العصعصي من الضروري التواصل مع الطبيب فلا يمكن أن تتم إزالته من دون الخضوع للجراحة، يقوم الطبيب في الجراحة بتنظيف المكان الذي فيه إصابة ويزال الكيس من أسفل الظهر ويجب أن يتم التغيير على الجرح يومياً للمحافظة على نظافته ويتكرر لكي يلتئم بمفرده. هذا ويصف الطبيب للمريض بعض الأدوية وهي بشكل أو بآخر ترتكز على المضادات الحيوية الأساسية لتسريع عملية شفاء الجرح والتئامه.