أسباب وأعراض الحموضة وكيفية علاجها

تواصل ـ وكالات:

تعد الحموضة من أكثر الأمراض الشائعة، وغالباً تأتي بسبب العادات الغذائية غير الصحيحة، وهي عبارة عن زيادة إنتاج‏ حمض غدد المعدة وشعور بالحرقة في منتصف الصدر أي على رأس المعدة، ووفقاً لما ذكره موقع “the health” فإن الحموضة تنتج عن:

1: الضغط العصبي.

2:الإفراط في تناول الأطعمة الحارة وغير النباتية.

3:التدخين.

4: أمراض المعدة مثل القرحة وأورام المعدة.

5: الأدوية والعقاقير المضادة للالتهابات.

ومن أعراض حموضة المعدة:

1: حرقة في المعدة.

2: حرقة في الحلق.

3: الأرق.

4: التجشؤ.

5: غثيان.

6: الشعور بمرارة في الطعام.

7: عُسر الهضم.

8: الإمساك.

علاج حموضة المعدة:

1: مضادات حيوية تحتوي على ماغنسيوم وكالسيوم أو ألومنيوم.

2: مضادات الحموضة، ويمكن القضاء عليها عن طريق العلاجات المنزلية مثل تناول الموز والحليب والقرنفل والزنجبيل والنعناع.

ويشير الموقع الصحي “ذا هلث”، إلى عدة خطوات مهمة لتفادي مشكلة الحموضة باتباع عادات صحية تجنبك الإصابة بالحموضة في المعدة وهي:

1: تجنب الأطعمة الحارة مثل المخلل والشطة.

2: الإكثار من تناول الفواكه والخضراوات.

3: تناول كمية صغيرة من الطعام وعلى فترات متباعدة.

4: عدم تناول الطعام قبل النوم مباشرة.

5: مضغ أعواد القرنفل.

6: تجنب تناول الأدوية المضادة للالتهابات.