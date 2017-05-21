«وول ستريت جورنال»: «ترامب» سيتخلى عن تعليقاته السابقة ضد الإسلام

تواصل – سامر محمد:

توقعت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أن يحاول الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” أن يصدر تصريحات تختلف عن بعض حديثه الحاد خلال حملته الانتخابية الرئاسية الذي وجهه للإسلام ، وذلك من خلال حديث جديد يشير فيه إلى أن الإسلام دين سلام، وذلك نقلاً عن مسؤولين أمريكيين.

وذكرت الصحيفة أن حديث “ترامب” في المملكة أمام قادة عرب ومسلمين من المتوقع أن يمثل تحولاً عن تعليقاته السابقة عندما دعا لفرض حظر على دخول المسلمين للولايات المتحدة واعتبر أن “الإسلام يكرهنا”، وذلك خلال حملته الانتخابية، قبل أن يُصدر حظرين على السفر للولايات المتحدة من دول ذات أغلبية مسلمة، لكنّ القرارين جرى تجميدهما قضائياً.

واعتبرت أن خطاب “ترامب” عن الإسلام فرصة للرئيس الجديد لإقناع جمهور أوسع بأن وجهات نظره ليست معادية للدين، كما يهدف من وراء الخطاب للبدء في تعاون أوثق مع قادة العالم الإسلامي لمكافحة الإرهاب.