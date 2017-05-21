«آسية الوقفية» تستضيف أسماء الرويشد في محاضرة «جسور نحو الجنة»

تواصل ـ هياء الدكان:

بادرت شركة آسية الوقفية والتي تعد من أوائل الجهات النسائية بالمملكة بتنظيم أمسية لعضوات آسية ونخبة من النساء بالرياض، تحت عنوان (جسور نحو الجنة) قدمتها الدكتورة أسماء الرويشد، لتهيئة النفوس وحثّها على استثمار شهر رمضان الفضيل بالأعمال التي تمهّد الطريق إلى الجنة.

وتطرّقت الرويشد في أمسيتها إلى محورين الأول: الأوصاف المشوّقة للنفوس والمحفزة للهمم لدخول الجنة، والمحور الثاني: الأعمال المنصوص عليها في القرآن والسنة، التي توصل إلى الجنة وتكون سببا لدخول الجنة برحمة الله، وهي التي تم تسميتها (جسور نحو الجنة) والتي منها الإيمان والتوحيد والتقوى والصوم والصلاة والثبات على الحق والصدقة والأخلاق الحسنة وإطعام المساكين وغيرها من الأعمال الكثيرة.

وأوضحت الدكتورة الرويشد أنّ هذه الأمسية جاءت في هذا الوقت من منطلق أهدافها في توعية المرأة، لأننا في استقبال زمان خصه الله بمميزات وتسهيلات تنال بها أعلى الدرجات عند الله.

واختتمت الرويشد حديثها قائلة : نحتاج إلى وقفه صادقة مع النفس للمحاسبة، عندها سنخطط لذلك الهدف العظيم، حيث نكون في آخر رمضان من السعداء والمقبولين الفائزين، نخطط لكل ساعة، لكل حال.. وماذا سنفعل من عبادة في الصباح وفي المساء.. وماذا سنعمل من عبادة في البيت في الطريق في العمل.. منهج رباني لحياتنا كفيل بأن يجعلنا ممن أدرك رمضان فغفر له فدخل الجنة.

وفي نهاية اللقاء أعلنت الرويشد عن مشاريع شركة آسية وخدماتها وانطلاقتها بحلتها الجديدة كشركة وقفية، بشعارها ورؤيتها ورسالتها التي تهدف إلى: الارتقاء المستمر بالدور الريادي والتنموي للمرأة في المجتمع من خلال منظومة متكاملة من المبادرات النوعية والشراكات الفاعلة والخدمات عالية الجودة، لتكون (آسية النموذج الملهم لريادة المرأة) .

وذكرت أن آسية، تطمح خلال المرحلة القادمة لانطلاق كياناتها المتعددة في خدمة المرأة لتحقيق هذه الرؤية في المجالات التالية: التعليم، التدريب، الاستشارات الأسرية والتربوية، المحاضن التربوية، مشروع ريادة الأعمال، الشراكات المجتمعية.

ومن هذه المشاريع مشروع معهد تدبر التعليمي الذي أكمل ٥ سنوات منذ إنشائه، وهو ثمرة لمبادرة مشرع الحياة من جديد الذي أطلقته آسية عام ١٤٢٥هـ .

وتسعى الشركة لإنشاء جمعية متخصصة لريادة أعمال المرأة، ومركز إرشاد أسري متخصص، وعقد شراكات فاعلة لتمكين أعمال الشركة ونشرها على أوسع نطاق ، لتنطلق المرأة في أدوارها المتعددة للتنمية الوطنية بثبات وقوة ، وتعد “آسية بنت مزاحم” المثال الرائد للإيمان والطموح والإبداع والثبات وديمومة الأثر.