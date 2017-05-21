 تبادل مذكرة تفاهم بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة لتأسيس مركزٍ لاستهدافِ تمويل الإرهاب | صحيفة تواصل الالكترونية

تبادل مذكرة تفاهم بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة لتأسيس مركزٍ لاستهدافِ تمويل الإرهاب

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تبادل مذكرة تفاهم بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة لتأسيس مركزٍ لاستهدافِ تمويل الإرهاب

تواصل – واس:
بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب، تم اليوم في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض تبادل مذكرة تفاهم بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية لتأسيس مركز لاستهداف تمويل الإرهاب.
ومثلّ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تبادل مذكرة التفاهم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومن الجانب الأمريكي وزير الخارجية ريكس تيليرسون.

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