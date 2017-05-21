معايير جديدة للتخلّص من التطبيقات السيئة على «أندرويد»

تواصل – وكالات:

ذكرت شركة جوجل، خلال مؤتمر المُطوّرين I/O 2017، أن جودة تطبيقات أندرويد سترتفع مع مرور الوقت بفضل المعايير الجديدة التي ستبدأ بتطبيقها والتي تهدف من خلالها للتخلّص من التطبيقات السيئة.

وستتعرّض التطبيقات للاختبار على ستة محاور هي ظهور رسائل عدم الاستجابة، والتوقّف المُفاجئ عن العمل، وإبقاء الجهاز دون إغلاق شاشته لأكثر من ساعة، بالإضافة إلى تشغيل شاشة الجهاز أكثر من 10 مرات خلال ساعة واحدة، وعرض الإطارات بسرعة تقل عن 60 إطاراً في الثانية، وأخيرًا توقّف الإطارات عن الاستجابة بالكامل.

واستنادًا على تلك المحاور، أي تطبيق يحصل على تقييم أقل من 25٪ سيتم اعتباره أنه سيء، وسيتم إخطار مُطوّره أيضًا لمراجعته من جديد.

لكن الشركة لم تُحدّد مصيره، فهي لم تذكر صراحة فيما إذا كانت ستقوم بإزالته من المتجر حتى إصلاح مشاكله، أو فيما إذا كانت ستُبقيه مع عرضه بترتيب مُنخفض جدًا.