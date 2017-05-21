 بيع أول كمبيوتر صنعته «آبل» في مزاد بألمانيا | صحيفة تواصل الالكترونية

بيع أول كمبيوتر صنعته «آبل» في مزاد بألمانيا

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بيع أول كمبيوتر صنعته «آبل» في مزاد بألمانيا

تواصل – وكالات:

باعت إحدى دور المزادات الألمانية أمس جهاز كمبيوتر “آبل آي” أحد أجهزة شركة آبل العالمية القديمة والمعدودة التي لا تزال تعمل، ويرجع تاريخ تصنيعه إلى نهاية السبعينيات مقابل 110 آلاف يورو.

واعترف المسؤول بدار مزادات “بريكر” اوي بريكر أن السعر النهائي لم يرتق إلى حجم توقعاته حيث قدر بيع الجهاز بمبلغ 300 ألف يورو.

ويعتبر المبلغ المدفوع ليس كثيراً بالنسبة لأحد 8 أجهزة كمبيوتر من أصل 200 يرجع تاريخ صناعتها لنهاية السبعينيات، وما زالت تعمل حتى الآن، بالإضافة إلي أنه منذ 4 أعوام تم بيع أحد الأجهزة المماثلة له في أحد المزادات بمبلغ 516 ألف يورو.

وأضاف “بريكر”، أن الجهاز تم بيعه بشهادة شرائه الأصلية وكتيب التعليمات الخاص به وبعض مستنداته الأصلية الأخرى.

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