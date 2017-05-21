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«تعليم الرياض»: بدء تسجيل طلاب وطالبات الصف الأوّل الابتدائي الأقل من 6 سنوات

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«تعليم الرياض»: بدء تسجيل طلاب وطالبات الصف الأوّل الابتدائي الأقل من 6 سنوات

تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض اليوم “الأحد”، عن بدء فترة التسجيل المبكر لطلاب وطالبات الصف الأوّل ابتدائي الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات بمائة وثمانين يوماً في بداية العام الدراسي المقبل، وذلك حسب الخطة الزمنية لقبول طلاب الصف الأول ابتدائي للعام الدراسي  ١٤٣٨-١٤٣٩هـ.

وكشف المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع، أن إجمالي عدد المسجلين في الصف الأوّل للعام الدراسي القادم تجاوز الأربعين ألف طالباً وطالبة حسب الإحصائيات الأخيرة حيث بلغ عدد الطلاب والطالبات المسجلين في الصف الأول للعام الدراسي المقبل ٤٤ ألفاً و٩١٦ طالباً وطالبة.

وأضاف، أن عدد الطلاب المقبولين في الصف الأول ابتدائي العام القادم بلغ ٢٠ ألفاً و٤١٠ طلاب، مؤكداً أهمية مسارعة أولياء أمور الطلاب بتسجيل أبنائهم مبكراً لضمان الحصول على قبول في المدارس القريبة من منازلهم مبيناً أن التسجيل مستمر حتى تاريخ ١٧ محرم ١٤٣٩هـ .

فيما بلغ عدد الطالبات المقبولات بلغ ٢٤ ألفاً و ٥٠٦ طالبات، مشيرا إلى أهمية التقيد بالخطة الزمنية للقبول واكتمال كافة المستندات المطلوبة أثناء التسجيل.

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