 أسرة بريطانية تنتظر مولودها الـ 20 | صحيفة تواصل الالكترونية

احدث الأخبار

«الخدمة المدنية» تبدأ استقبال 1003 متقدمين على الوظائف الصحية لمطابقة بياناتهم تعرّف على مترجم خادم الحرمين خلال زيارة «ترامب» للرياض «تعليم الرياض»: بدء تسجيل طلاب وطالبات الصف الأوّل الابتدائي الأقل من 6 سنوات بالأسماء.. الخدمة المدنية تدعو 1183 متقدمة على الوظائف الصحية لمطابقة بياناتهن بعد إصلاح الخلل.. «التعليم» تعلن فتح الاستعلام عن حركة النقل الخارجي «التجارة»: تعيين المواطنين بالمراكز القيادية في الشركات المستثمرة بالمملكة خادم الحرمين مغرداً: أرحب بالأشقاء والأصدقاء في القمة العربية الإسلامية الأمريكية «المرور» ينبه إلى إغلاق مؤقت لعدة طرق بالرياض «وول ستريت جورنال»: «ترامب» سيتخلى عن تعليقاته السابقة ضد الإسلام تبادل مذكرة تفاهم بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة لتأسيس مركزٍ لاستهدافِ تمويل الإرهاب زرعوها بأنفسهم.. مقتل 18 حوثياً في انفجار حقل ألغام باليمن تغريدة «ترامب» من المملكة تتصدر أعلى «ريتويت» لتغريداته

أسرة بريطانية تنتظر مولودها الـ 20

0
أسرة بريطانية تنتظر مولودها الـ 20
رمزية

تواصل – وكالات:

خرقت أسرة بريطانية المتعارف عليه في الدول الغربية وهو إحجام شعوبها عن الإنجاب أو الاكتفاء بعدد قليل من الأطفال، وتستعد هذه الأسرة لاستقبال مولودها العشرين، لتكون بذلك من أكبر عائلات البلاد عدداً.

ويؤكد ربا الأسرة وهما سو ونويل رادفورد، أن  استحمام أبنائهم يستدعي وحده عدة غالونات من الشامبو، وتستغرق العملية عدة ساعات، خلال فترة المساء.

أما إعداد وجبة العشاء لكامل الأسرة، فيتطلب 60 قطعة من النقانق و30 من أفخاذ الدجاج، فضلاً عن 2.7 كيلوغرام من البطاطا.

كما أعلن الزوجان- اللذان يملكان بيتاً تصل قيمته إلى 240 ألف جنيه إسترليني- أنهما لا يطلبان أي مساعدة من الدولة، عدا ما يحصلان عليه من تعويضات الأبناء.

ويؤكد الزوجان أن مولودهما المرتقب في سبتمبر المقبل سيكون الأخير، إذ ستكتفي الأسرة بعشرين ابناً، ولن تذهب لأبعد من ذلك.

وأوضح أب الأسرة، نويل رادفورد، وهو مالك لشركة معجنات، أنه يستعين بحافلة صغيرة حتى يقوم بإيصال أبنائه إلى المدرسة.

شاهد ايضا

8 مهارات تجعلك مديراً ناجحاً في عملك

8 مهارات تجعلك مديراً ناجحاً في عملك

فتاة هندية تقطع العضو الذكري لمدرس «طقوس هندوسية»

فتاة هندية تقطع العضو الذكري لمدرس «طقوس هندوسية»

بريطانيا تختار «أقبح لون في العالم» لعلب السجائر

بريطانيا تختار «أقبح لون في العالم» لعلب السجائر

انقلب بها طوق النجاة.. طفلة تركها ذووها في المسبح فأوشكت على الغرق (فيديو)

انقلب بها طوق النجاة.. طفلة تركها ذووها في المسبح فأوشكت على الغرق (فيديو)

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>