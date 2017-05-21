أسرة بريطانية تنتظر مولودها الـ 20

تواصل – وكالات:

خرقت أسرة بريطانية المتعارف عليه في الدول الغربية وهو إحجام شعوبها عن الإنجاب أو الاكتفاء بعدد قليل من الأطفال، وتستعد هذه الأسرة لاستقبال مولودها العشرين، لتكون بذلك من أكبر عائلات البلاد عدداً.

ويؤكد ربا الأسرة وهما سو ونويل رادفورد، أن استحمام أبنائهم يستدعي وحده عدة غالونات من الشامبو، وتستغرق العملية عدة ساعات، خلال فترة المساء.

أما إعداد وجبة العشاء لكامل الأسرة، فيتطلب 60 قطعة من النقانق و30 من أفخاذ الدجاج، فضلاً عن 2.7 كيلوغرام من البطاطا.

كما أعلن الزوجان- اللذان يملكان بيتاً تصل قيمته إلى 240 ألف جنيه إسترليني- أنهما لا يطلبان أي مساعدة من الدولة، عدا ما يحصلان عليه من تعويضات الأبناء.

ويؤكد الزوجان أن مولودهما المرتقب في سبتمبر المقبل سيكون الأخير، إذ ستكتفي الأسرة بعشرين ابناً، ولن تذهب لأبعد من ذلك.

وأوضح أب الأسرة، نويل رادفورد، وهو مالك لشركة معجنات، أنه يستعين بحافلة صغيرة حتى يقوم بإيصال أبنائه إلى المدرسة.