«تويتر» تُحذّر: ثغرة في خدمة «فاين» كشفت عناوين البريد الإلكتروني

تواصل ـ وكالات:

كشفت شركة “تويتر” في رسائل جماعية إلى مستخدمي خدمة مشاركة الفيديو القصير المنتهية “فاين” Vine، عن ثغرة في الخدمة قد تكون سبباً في كشف عناوين البريد الإلكتروني الخاص بهم، وكذلك أرقام هواتفهم.

وكانت “تويتر”، التي تعاني حالياً وتعمل على التخفيف من أعبائها لتحسين أعمالها، قد أعلنت أواخر شهر أكتوبر الماضي عن نيتها إغلاق “فاين”، إضافة إلى تسريح ما يُقدر بنحو 9% من قوتها العاملة، وذلك بعد فشلها في إقناع الشركات الأخرى بالاستحواذ عليها.

ولعبت “فاين” بعد استحواذ تويتر عليها في أكتوبر 2012م مقابل 30 مليون دولار أمريكي، دوراً محورياً في جلب الفيديوهات القصيرة التي لا تتجاوز مدتها 6 ثوانٍ إلى التغريدات.

وقالت خدمة “لاين” في منشور عبر حسابها على منصة التدوين السريع “ميديوم” Medium: “نود أن نعلم مجتمع “فاين” أننا قد نُبِّهنا وقمنا على الفور بإصلاح ثغرة أثرت على أرشيف فاين لمدة تقل عن 24 ساعة”.

وأضافت: “كان من شأن الثغرة الكشف عن عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهاتف المرتبطة بحسابات فاين لأطراف خارجية في ظل ظروف معينة”.

وذكرت فاين أنها أعلمت جميع أصحاب الحسابات المتأثرة الذين تُؤكد من وجود عناوين بريدهم الإلكتروني في الملف، أما بالنسبة للمستخدمين الذين لم تصلهم الرسالة الإلكترونية، فقد أكدت الخدمة أنهم لم يتأثروا بالثغرة.