دراسة: استبدال المشروبات الغازية بالماء يقلل من السِّمنة

تواصل ـ وكالات:

وجدت دراسة حديثة أُجريت في إسبانيا، أن استبدال كوب من المشروبات الغازية المحلاة بالسكر يوميا بكوب من الماء يرتبط بانخفاض يصل إلى نحو 15 % من احتمالية الإصابة بالسمنة.

وقام الباحثون بمتابعة نحو 16 ألف شخص بالغ من إسبانيا لمدة معدلها 8.5 أعوام، ولم يكن هناك سِمان في الدراسة عند بدء القيام بها، أما خلال الدارسة، فأصبح نحو 900 من المشاركين بدناء.

ولم تحدد الدراسة رابطا مباشرا بين السبب والنتيجة، لكنّ الباحثين حاولوا الوضع بعين الاعتبار مع أخذ العوامل الأخرى التي تزيد من احتمالية الإصابة بالسمنة، منها السن ووجود تاريخ عائلي في الإصابة بالسمنة ومقدار النشاط الجسدي.

ووجد الباحثون أن استبدال أنواع أخرى من المشروبات بالماء لا يقلل من احتمالية الإصابة بالسمنة، ومن هذه المشروبات الحليب، سواء أكان كامل الدسم أو قليل أو خالي الدسم، وعصير البرتقال وغيره من العصائر والقهوة والمشروبات الغازية الخاصة بالحمية.

ولكن هناك حاجة إلى المزيد من الدراسات المبنية على التدخلات الواقعية للتأكد من التأثيرات المحتملة، وذلك لكون البدانة تزيد وبشكل كبير من احتمالية الإصابة بأمراض عدة، منها الأمراض القلبية الوعائية ومرض السكري، فاحتمالية تأثير استبدال المشروبات بالماء تعد هدفا مهما للوضع بعين الاعتبار في الدراسات العامة المقبلة.