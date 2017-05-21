يوم علمي لـ«مدارج» في شرح «كتاب الصيام» بالرياض

تواصل ـ فريق التحرير:

أعلن برنامج «مدارج» عن اليوم العلمي في شرح «كتاب الصيام» من منهج السالكين لابن سعدي، الذي يقدّمه فضيلة الشيخ أ.د سعد بن عبدالله الحميّد، بجامع عائشة بنت أبي بكر الصديق بالسويدي، خلف مركز بودي ماست، بمدينة الرياض.

وأفاد حساب مدارج في تغريدة له بتويتر، أن الموعد المحدد لإقامة اليوم العلمي سيكون الأربعاء 1438/8/28هـ، بمشيئة الله، من بعد صلاة العصر إلى العشاء.

ويعتني مشروع «مدارج» بتهيئة طلاب حلقات القرآن الكريم وتأصيلهم علمياً وفق مناهج منتخبة من قبل مشايخ لهم باع في العلم ـ وهو أحد مشاريع معهد ابن الجزري للقرآن الكريم وعلومه.