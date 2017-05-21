6 نصائح تجنبك مخاطر حرارة الشمس.. احرص على اتباعها

تواصل – وكالات:

عند ارتفاع الحرارة خاصة في منتصف النهار نتعرض لعدد من الأمراض المرتبطة بالحرارة، ومنها ضربات الشمس وإجهاد الحرارة المرتفعة والجفاف وغيرها من المشكلات، والتي يمكن الوقاية منها من خلال عدد من النصائح الصحية والخطوات البسيطة التي تبقيك بأمان في الطقس الحار، والتي نقدمها لك وفقاً لما ذكره الموقع الطبي “healthline”:

– الاستماع إلى تقارير الطقس قبل الخروج من المنزل لمعرفة الحرارة.

– البقاء في الداخل خلال فترة منتصف النهار مع استخدام تكييف الهواء قدر الإمكان عندما تكون درجات الحرارة في أعلى مستوياتها، هذه النصيحة خاصة للأشخاص الذين يزيد عمرهم عن 65 عاماً لأنهم الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالحرارة.

– ارتداء ملابس خفيفة ذات ألوان فاتحة وفضفاضة.

– تغطية أكبر قدر ممكن من الجلد مع ارتداء الملابس المناسبة واستخدام مظلة من أشعة الشمس.

– ارتداء نظارة شمسية للوقاية من ضرر أشعة الشمس.

– تناول وجبات خفيفة، لأن الوجبات الدسمة من الممكن أن تزيد من درجة حرارة الجسم الأساسية.

– ممارسة الأنشطة الرياضية في الهواء الطلق وخلال ساعات الصباح الباردة قبل سطوع الشمس، إذا كان ذلك ممكناً.

– لا تنتظر حتى تشعر بالعطش لتتناول الماء، لكن عليك بزيادة كمية السوائل، خاصة إذا كنت تعمل أو تلعب في الهواء الطلق، فوقتها تحتاج إلى استهلاك اثنين إلى أربعة أكواب من الماء كل ساعة.

– انتبه لأي أعراض إجهاد أو غيرها من الأعراض المرضية غير المألوفة لك وتحرك عند الإصابة بها لأقرب طبيب.