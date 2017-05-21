 بالفيديو.. احتجاز قطة داخل ماكينة صراف آلي بجدة | صحيفة تواصل الالكترونية

بالفيديو.. احتجاز قطة داخل ماكينة صراف آلي بجدة

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تواصل ـ جدة:

اُحتجزت قطة داخل ماكينة صراف آلي لأحد البنوك بمدينة جدة؛ ما أثار استغراب أحد الأشخاص عن كيفية دخول القطة إلى داخل الماكينة، الأمر الذي استدعى فرق الدفاع المدني للتفاعل مع الموقف وإنقاذ القطة، بعد نشر تغريدة مرفقة بمقطع فيديو على تويتر.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، القطة داخل ماكينة الصراف الآلي٬ وهي تضرب بقوائمها الأمامية على واجهة زجاجية بالماكينة٬ وتحاول خدشها بأظافرها.

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني قد تفاعلت مع تغريدة لأحد الناشطين أرفق معها الفيديو٬ وطالبت بتزويدها بموقع الصراف الآلي ليتم التعامل مع الواقعة.

وأوضح البنك الأهلي رداً على مغرّد أنه تم إخراج القطة مسبقاً، وأفاد أحد الناشطين بأنه وردت معلومة من صديق بأنه تم إخراج القطة من الماكينة بسلام أمس الأول.

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